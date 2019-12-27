Мужчина в платье вместо Юлдуз: стало известно, кто пел за Усманову в Таджикистане

Женщина, выступавшая перед таджикистанцами и выдававшая себя за узбекскую примадонну, оказалась мужчиной. Сама же Усманова в это время находилась в Ташкенте, где общалась со своими поклонниками в "Инстаграме".

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В Таджикистане продолжают выяснять обстоятельства скандального выступления псевдо-Юлдуз Усмановой в Истаравшане.

Концерт, на котором, согласно афишам, должна была выступить сама узбекская примадонна, оказался способом украсть у местных жителей деньги. В общей сумме жители Истаравшана отдали мошенникам 110 тысяч сомони (примерно 11,5 тысячи долларов).

Как рассказали очевидцы, псевдо-артистка старалась сымитировать манеру поведения и пения Юлдуз Усмановой, из-за чего не все из присутствовавших поняли, что происходит и продолжали хлопать "примадонне", пишет Sputnik Таджикистан.

Однако уже скоро фанаты начали подозревать, что исполнительница вовсе не та, за кого себя выдает. Особо наблюдательные поклонники заметили, что на сцене выступает не женщина, а мужчина.

Оказалось, что под блестящим платьем, ярким макияжем и париком скрывался Рустамходжа Усмонов – узбекский пародист.

Позднее он выразил сожаление и попросил прощения у таджикистанцев.

В интервью информагентству "Азия-Плюс" он заявил, что не знал о продаже билетов и стал жертвой обмана, как и зрители.

"Я прошу прощения за произошедшее, это был для нас не концерт. Нам сказали, что будет маленький банкет, и никаких проблем не будет. Я пародист, а не Юлдуз Усманова. Нас все знают в Узбекистане, и даже сама певица знает. Я выступал перед ней в одной телевизионной передаче. Мы не знали, что там (в Истаравшане. – Sputnik) они устроят концерт и продадут билеты. Я приношу извинения перед народом Таджикистана", — сказал Усмонов.

По его словам, с организатором мероприятия по имени Джамшед речь шла о выступлении на банкете за гонорар в тысячу долларов. Артист посетовал, что после возвращения в Узбекистан его команду стали стыдить знакомые, говоря, что они обманули народ Таджикистана.

"Я исполнил на банкете 10-11 песен, потом подошел Джамшед-ака, сказал, что больше петь не надо и можно идти домой. Во время концерта никто не спрашивал, кто я — Юлдуз Усманова или кто-то другой. Нам заплатили обещанные деньги, и мы вернулись домой", — пояснил пародист.

После этой ситуации он опубликовал фотографию организатора мероприятия, написав на ней "мошенник". Между тем Усмонов сказал, что не планирует обращаться в полицию, поскольку "проблемы ему не нужны".

Обманутые зрители делились, что если бы знали о другом концерте Юлдуз, который был запланирован на эту же дату в Ташкенте, то не попались бы в эту ловушку.

Нужно отметить, что мошенники обманули не только зрителей, но и администрацию города. Так, заместитель мэра Истаравшана Нигора Наимжонзода рассказала, что предприниматель подал заявку на концерт с участием Юлдуз Усмановой и речь шла о настоящей певице. Однако имя предпринимателя Наимжонзода назвать так и не смогла.

После такого фиаско организаторы концерта скрылись и не дали никаких комментариев.

Помощник Юлдуз Усмановой Шерзод Хакимов сообщил Sputnik Таджикистан, что также не может прокомментировать ситуацию.

"Об этом концерте мы не в курсе и никаких комментариев не сможем дать", - ответил он.

Сама Усманова ничего не знала об этом концерте и сейчас активно готовится к презентации нового альбома в Узбекистане.