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Голландский программист запустил игру "Змейка" на новогодней елке - видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191227/13121858/Gollandskiy-programmist-zapustil-igru-Zmeyka-na-novogodney-elke---video.html

Молодому человеку также пришлось сделать устройство по отвлечению котов, которые постоянно пытались уронить елку.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Разработчик из Нидерландов Хорди Мус потратил около 100 часов на программирование елочной гирлянды, чтобы сыграть на ней в "Змейку", сообщает Trusted Reviews.

Изначально молодой человек хотел просто управлять гирляндой с помощью геймпада от приставки PS4, однако позднее он решил придумать что-то более интересное.

Правила игры в "Змейку" в классической и елочной версиях совпадают: игрок должен собирать точки, которые появляются в случайных местах. Каждая пойманная точка удлиняет "змейку", при этом игра заканчивается, если игрок задевает себя.

Между тем во время работы Мус столкнулся со внезапными трудностями: два его кота постоянно пытались участвовать в процессе. Разработчику сделать устройство, которое светило лазером и отвлекала тем самым котов от елки.

В планах у голландца - создать елочную версию крестиков-ноликов, тетриса и пинг-понга.

Для тех, кому тоже бы хотелось сыграть в "змейку" на своей праздничной елке, Мус выложил на YouTube подробный мастер-класс.

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Теги:
коты, елка, программирование, Нидерланды



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