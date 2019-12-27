Голландский программист запустил игру "Змейка" на новогодней елке - видео

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Разработчик из Нидерландов Хорди Мус потратил около 100 часов на программирование елочной гирлянды, чтобы сыграть на ней в "Змейку", сообщает Trusted Reviews.
Изначально молодой человек хотел просто управлять гирляндой с помощью геймпада от приставки PS4, однако позднее он решил придумать что-то более интересное.
Правила игры в "Змейку" в классической и елочной версиях совпадают: игрок должен собирать точки, которые появляются в случайных местах. Каждая пойманная точка удлиняет "змейку", при этом игра заканчивается, если игрок задевает себя.
Playing Snake in my Christmas tree.— Jordy Moos (@JordyMoos) December 16, 2019
The apples that you need to collect are actually lighted Christmas balls. How cool is that?#ChristmasTree #Led #DIY pic.twitter.com/ffe2eJgJ0X
Между тем во время работы Мус столкнулся со внезапными трудностями: два его кота постоянно пытались участвовать в процессе. Разработчику сделать устройство, которое светило лазером и отвлекала тем самым котов от елки.
В планах у голландца - создать елочную версию крестиков-ноликов, тетриса и пинг-понга.
Для тех, кому тоже бы хотелось сыграть в "змейку" на своей праздничной елке, Мус выложил на YouTube подробный мастер-класс.