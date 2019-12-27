Голландский программист запустил игру "Змейка" на новогодней елке - видео

Молодому человеку также пришлось сделать устройство по отвлечению котов, которые постоянно пытались уронить елку.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Разработчик из Нидерландов Хорди Мус потратил около 100 часов на программирование елочной гирлянды, чтобы сыграть на ней в "Змейку", сообщает Trusted Reviews.

Изначально молодой человек хотел просто управлять гирляндой с помощью геймпада от приставки PS4, однако позднее он решил придумать что-то более интересное.

Правила игры в "Змейку" в классической и елочной версиях совпадают: игрок должен собирать точки, которые появляются в случайных местах. Каждая пойманная точка удлиняет "змейку", при этом игра заканчивается, если игрок задевает себя.

Playing Snake in my Christmas tree.



The apples that you need to collect are actually lighted Christmas balls. How cool is that?#ChristmasTree #Led #DIY pic.twitter.com/ffe2eJgJ0X — Jordy Moos (@JordyMoos) December 16, 2019

Между тем во время работы Мус столкнулся со внезапными трудностями: два его кота постоянно пытались участвовать в процессе. Разработчику сделать устройство, которое светило лазером и отвлекала тем самым котов от елки.

В планах у голландца - создать елочную версию крестиков-ноликов, тетриса и пинг-понга.

Для тех, кому тоже бы хотелось сыграть в "змейку" на своей праздничной елке, Мус выложил на YouTube подробный мастер-класс.