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Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в Сомали

Заминированный автомобиль взорвался в Сомали: погибло более 90 человек

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
В мире
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Начиненный взрывчаткой автомобиль был остановлен на одном из блок-постов в сомалийской столице Могадишо.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Более 90 человек погибло в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо, об этом заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.

"Число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и 4 иностранца", - написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ранее мэр Могадишо Омар Филиш заявил, что в результате взрыва пострадали 90 человек,  сообщает издание Goobjoog News. По словам мэра, ранения получили, в основном, ученики местного университета.

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Автомобиль, который подорвался на въезде в город, был остановлен секретными службами. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли также четыре инженера из Турции.

Ни одна группировка, действующая в регионе, пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ и многих странах мира - Sputnik) базируется в Сомали. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Теги:
теракт, Сомали, взрыв



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