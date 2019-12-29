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Беременная женщина

В России мужчине по ошибке поставили диагноз "беременность"

© CC0 / Unsplash / freestocks.org
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Изначально он пришел в больницу с закрытым переломом руки, однако из медицинского учреждения ушел, согласно документам, находясь "в положении".

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Житель Новгородской области стал жертвой врачебной ошибки, а точнее – невнимательности, сообщает РЕН ТВ.

По словам 54-летнего мужчины, около года назад он сломал руку и обратился в районную больницу. Там ему наложили гипс и назначили операцию по установлению штифта. После хирургического вмешательства россиянин регулярно ходил к врачам на осмотр и проходил процедуры.

Новорожденный ребенок
Unsplash / Ignacio Campo
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По словам мужчины, на диагноз, который был указан в экспертизе, обратила внимание его жена.

В документе было написано, что пациент "находится в положении" на 27-й неделе и удаление штифта возможно только после "родоразрешения".

Россиянин отметил, что, несмотря на недоразумение, добиваться увольнения местных врачей он не хочет, поскольку "главное — здоровье, а не что было написано" в бумагах.

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Как выяснилось позднее, это – не первый случай врачебной невнимательности в данном медицинском учреждении. Ранее в этой больнице одного пациента выписали с диагнозом "клиническая смерть".

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Теги:
беременность, врачи, здоровье, больница, Россия



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