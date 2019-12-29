Киев и Донбасс начали процедуру обмена пленными

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Украине начался обмен пленными между представителями Киева и Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена страны Людмилу Денисову.
"В эти минуты в Майорске Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на родину", - сообщила Денисова в своем Telegram-канале.
В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка впервые за два года проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами.
В свою очередь омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила агентству, что около 20 человек со стороны ДНР отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.
"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам — 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. По нашим данным два, человека согласились перемещаться в ДНР, ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку",— пояснила Морозова.
По ее словам, 80% пленных, которых Украина должна передать Донбассу, проживают за линией ограничения, в частности, в Мариуполе, Красноармейске, Харькове и других городах.
На данный момент процедура обмена проходит без инцидентов.