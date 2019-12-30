Выбраны самые яркие высказывания мировых лидеров в 2019 году

Традиционно главными мировыми ньюсмейкерами и авторами наиболее эффектных заявлений считаются лидеры России и США. Однако в этом году отличились и главы других государств.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Подборку других наиболее запоминающихся цитат политиков уходящего года составило издание "Известия".

Цап-царап

Таким образом российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о том, заинтересована ли Россия в сланцевых ресурсах и сможет ли страна обогнать США по производству сланцевой нефти. Это заявление прозвучало 20 ноября на пленарной сессии в рамках XI инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Результат Петра Алексеевича

"Я совсем не политик, я просто человек, простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат Петра Алексеевича (Порошенко. - Sputnik), я результат его ошибок и обещаний" - сказал действующий президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля, выступая на дебатах с уже экс-президентом Петром Порошенко.

Исторический "поединок" прошел в Киеве на специально арендованном стадионе "Олимпийский". Тактика акцентирования внимания избирателей на тот факт, что он - простой человек, оказалась успешной: на президентских выборах Зеленский одержал победу, набрав 73% голосов.

Кому нужен такой союз?

"Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз", - порассуждал в ноябре о проблемах в Союзном государстве президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В декабре РФ и Белоруссия предприняли несколько попыток сблизить позиции по 31-й "дорожной карте" для усиления своего союзного объединения, однако к 20 декабря, когда состоялась очередная встреча президентов, не согласованными оставались три направления: налоговая сфера, а также вопросы нефти и газа.

Пуд соли

"Раз у нас с президентом Путиным было очень много совместных трапез, то наши отношения — это, как вы говорите, как будто мы "пуд соли съели вместе", - заявил в сентябре премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме.

Политик тогда прокомментировал свои контакты с Владимиром Путиным по достижению соглашения между Токио и Москвой относительно Курильских островов. Подписать мирный договор не удается уже 70 лет.

Япония претендует на четыре острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Токио ссылаются на трактат о торговле и границах 1855 года. В РФ между тем указывают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Марионетка дьявола

"Меня хочет убить североамериканский империализм. Мы только что сорвали план моего убийства, которым лично руководила марионетка дьявола", - сказал 23 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он обвинил в покушении на свою жизнь лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В январе в стране произошел политический кризис - тогда назначенный на пост спикера парламента Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой его тут же признали США, участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организации американских государств и большинство членов ЕС. Россия, в свою очередь, признала легитимность Мадуро - законно избранного президента.

призвав стороны к общенациональному диалогу, поддержала законно избранного президента страны. В декабре в МИД РФ заявили: "проект Гуайдо" провалился.

Смерть мозга

"То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу", - сказал в ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist.

Французский лидер раскритиковал отсутствие какого-либо сотрудничества Турции с остальной частью НАТО после военной операции в Сирии, которую Анкара обсуждала только с США.

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Макрон обратил внимание, что Штаты также не согласовывают свои стратегические действия с партнерами по альянсу, которые при этом видят агрессию со стороны другого своего союзника — Турции.

Обратитесь к врачу

"Обращаюсь к президенту Франции, и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга", - поспешил ответить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на слова Макрона про НАТО.

Эта ситуация дала повод заговорить о том, что внутри альянса происходит раскол.

Успокойся, Грета

"Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!", - написал в декабре в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп.

Таким образом он отреагировал на признание известной шведской экоактивистки Греты Тунберг "Человеком года 2019" по версии журнала Time.

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Многие политики ведущих стран считают, что Тунберг просто используют для своих целей определенные группы влияния.