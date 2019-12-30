21:09 30 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск

Выбраны самые яркие высказывания мировых лидеров в 2019 году

© AP Photo / Susan Walsh
В мире
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1189/22/11892270.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191230/13140420/Vybrany-samye-yarkie-vyskazyvaniya-mirovykh-liderov-v-2019-godu.html

Традиционно главными мировыми ньюсмейкерами и авторами наиболее эффектных заявлений считаются лидеры России и США. Однако в этом году отличились и главы других государств.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Подборку других наиболее запоминающихся цитат политиков уходящего года составило издание "Известия".

Цап-царап

Таким образом российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о том, заинтересована ли Россия в сланцевых ресурсах и сможет ли страна обогнать США по производству сланцевой нефти. Это заявление прозвучало 20 ноября на пленарной сессии в рамках XI инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!". 

Результат Петра Алексеевича

"Я совсем не политик, я просто человек, простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат Петра Алексеевича (Порошенко. - Sputnik), я результат его ошибок и обещаний" - сказал действующий президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля, выступая на дебатах с уже экс-президентом Петром Порошенко.

Исторический "поединок" прошел в Киеве на специально арендованном стадионе "Олимпийский". Тактика акцентирования внимания избирателей на тот факт, что он - простой человек, оказалась успешной: на президентских выборах Зеленский одержал победу, набрав 73% голосов.

Кому нужен такой союз?

"Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз", - порассуждал в ноябре о проблемах в Союзном государстве президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

В декабре РФ и Белоруссия предприняли несколько попыток сблизить позиции по 31-й "дорожной карте" для усиления своего союзного объединения, однако к 20 декабря, когда состоялась очередная встреча президентов, не согласованными оставались три направления: налоговая сфера, а также вопросы нефти и газа.

Пуд соли

"Раз у нас с президентом Путиным было очень много совместных трапез, то наши отношения — это, как вы говорите, как будто мы "пуд соли съели вместе", - заявил в сентябре премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Восточном экономическом форуме.

Политик тогда прокомментировал свои контакты с Владимиром Путиным по достижению соглашения между Токио и Москвой относительно Курильских островов. Подписать мирный договор не удается уже 70 лет.

Япония претендует на четыре острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Токио ссылаются на трактат о торговле и границах 1855 года. В РФ между тем указывают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Марионетка дьявола

"Меня хочет убить североамериканский империализм. Мы только что сорвали план моего убийства, которым лично руководила марионетка дьявола", - сказал 23 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он обвинил в покушении на свою жизнь лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

© Sputnik / Стрингер
Мадуро призвал военных защищать страну в случае вторжения США

В январе в стране произошел политический кризис - тогда назначенный на пост спикера парламента Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой его тут же признали США, участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организации американских государств и большинство членов ЕС. Россия, в свою очередь, признала легитимность Мадуро - законно избранного президента.

призвав стороны к общенациональному диалогу, поддержала законно избранного президента страны. В декабре в МИД РФ заявили: "проект Гуайдо" провалился.

Смерть мозга

"То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу", - сказал в ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist.

Французский лидер раскритиковал отсутствие какого-либо сотрудничества Турции с остальной частью НАТО после военной операции в Сирии, которую Анкара обсуждала только с США.

Спор Парижа и Берлина о НАТО: мозг блока умер, но тело его живет? >>

Макрон обратил внимание, что Штаты также не согласовывают свои стратегические действия с партнерами по альянсу, которые при этом видят агрессию со стороны другого своего союзника — Турции.

Обратитесь к врачу

"Обращаюсь к президенту Франции, и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга", - поспешил ответить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на слова Макрона про НАТО.

Эта ситуация дала повод заговорить о том, что внутри альянса происходит раскол.

Успокойся, Грета

"Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!", - написал в декабре в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп.

Таким образом он отреагировал на признание известной шведской экоактивистки Греты Тунберг "Человеком года 2019" по версии журнала Time.

Шипилин: Грета Тунберг – искусственный проект, за которым стоят рэкетиры >>

Многие политики ведущих стран считают, что Тунберг просто используют для своих целей определенные группы влияния.

Теги:
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон, президент, Лидер



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ортик Отажонов
Невосполнимые утраты 2019 года
Гаспарян: Киев и Донбасс обменялись пленными
Гаспарян об обмене пленными на Донбассе: достижения Киева там нет
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019-го в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться