Экофутбол XXI века: в Англии построят первый в мире деревянный стадион

Арена рассчитана на пять тысяч зрителей, строят ее для футбольного клуба Forest Green Rovers - самой "зеленой" команды по версии ФИФА.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В английском графстве Глостершир построят первый в мире стадион, полностью выполненный из дерева. Об этом сообщается на сайте архитектурного бюро Zaha Hadid, которое отвечает за возведение объекта.

Арену построят для футбольного клуба Forest Green Rovers , который, по мнению ФИФА, больше всего заботится об окружающей среде. Ее игроки даже перешли на вегетарианскую диету, которая, по их мнению, позволит уменьшить негативное воздействие на природу.

Zaha Hadid Architects Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers

Стадион Ecopark рассчитан на пять тысяч мест и будет работать на возобновляемых источниках энергии, которая будет получаться за счет солнечных панелей. Объект оборудуют консольной крышей с прозрачной мембраной, облицовкой жалюзи, всепогодным покрытием поля.

Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers Zaha Hadid Architects

Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers Zaha Hadid Architects

Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers Zaha Hadid Architects 1 / 3 Zaha Hadid Architects Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers

Стадион, на котором футболисты играют сейчас, тоже продвинут с экологической точки зрения: арену поливают рециркулированной дождевой водой, а для питания прожекторов используют энергию от солнечных батарей.

Особое внимание уделяется газону на поле: его подстригает автоматическая газонокосилка, которая подключена к GPS, а скошенную траву отдают местным фермерам для компостирования.