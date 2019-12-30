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Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers

Экофутбол XXI века: в Англии построят первый в мире деревянный стадион

Zaha Hadid Architects
В мире
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https://uz.sputniknews.ru/world/20191230/13141616/Ekofutbol-XXI-veka-v-Anglii-postroyat-pervyy-v-mire-derevyannyy-stadion.html

Арена рассчитана на пять тысяч зрителей, строят ее для футбольного клуба Forest Green Rovers - самой "зеленой" команды по версии ФИФА.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В английском графстве Глостершир построят первый в мире стадион, полностью выполненный из дерева. Об этом сообщается на сайте архитектурного бюро Zaha Hadid, которое отвечает за возведение объекта.

Арену построят для футбольного клуба Forest Green Rovers , который, по мнению ФИФА, больше всего заботится об окружающей среде. Ее игроки даже перешли на вегетарианскую диету, которая, по их мнению, позволит уменьшить негативное воздействие на природу.

Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers
Zaha Hadid Architects
Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers

Стадион Ecopark рассчитан на пять тысяч мест и будет работать на возобновляемых источниках энергии, которая будет получаться за счет солнечных панелей. Объект оборудуют консольной крышей с прозрачной мембраной, облицовкой жалюзи, всепогодным покрытием поля.

  • Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers
    Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers
    Zaha Hadid Architects
  • Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers
    Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers
    Zaha Hadid Architects
  • Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers
    Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers
    Zaha Hadid Architects
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Zaha Hadid Architects
Проект деревянного стадиона, который построят в Англии для футбольного клуба Forest Green Rovers

Стадион, на котором футболисты играют сейчас, тоже продвинут с экологической точки зрения: арену поливают рециркулированной дождевой водой, а для питания прожекторов используют энергию от солнечных батарей.

Особое внимание уделяется газону на поле: его подстригает автоматическая газонокосилка, которая подключена к GPS, а скошенную траву отдают местным фермерам для компостирования.

Теги:
футбол, деревья, стадион, Великобритания



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