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Названы самые необычные диагнозы в 2019 году

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Слепота из-за фастфуда, инфаркт из-за васаби и неспособность слышать людей противоположного пола – все это реальные случаи.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Австрийское издание Kurier опубликовало список самых необычных диагнозов уходящего года.

Гамак с видом на лагуну
© Sputnik / Александр Ковалев
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Так, 63-летнего жителя Германии лизнула его собака, в результате чего мужчина оказался в реанимации. Врачи прописали ему лучшую терапию, однако спасти хозяина питомца не удалось. Он умер от множественного отказа органов.

Еще один случай произошел в Израиле. 60-летняя женщина попала в больницу из-за проблем с сердцем. Всему виной – васаби, который она по ошибке съела в большом количестве.

"Она перепутала светло-зеленую пасту с гуакамоле - соусом, который также делают из зеленой мякоти авокадо. Однако главным ингредиентом васаби является японский хрен, отличающийся крайней остротой", - поясняет издание.

Не менее необычная история произошла с жительницей Португалии. В 2017 году женщине вставили в руку гормональный имплант. Недавно она его заменила, после чего началось сильное кровотечение. 31-летняя португалка обратилась к врачу, чтобы посмотреть, все ли в порядке с имплантом, однако медик не нашел его в руке — он переместился в легкое.

Беременная женщина
© CC0 / Unsplash / freestocks.org
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В Великобритании 72-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на проблемы с глотанием и кашель с кровью. Медики поставили пенсионеру диагноз "пневмония", назначили антибиотики и отправили домой лечиться. Настоящую причину определили лишь спустя неделю – оказалось, что часть зубного протеза мужчины переместилась в горло.

Однажды утром китаянка перестала слышать своего молодого человека. Накануне она почувствовала тошноту и звон в ушах. Как позднее выяснилось, у девушки внезапно проявилось редкое заболевание – низкочастотная глухота.

"Это редкий медицинский феномен, при котором человек больше не способен слышать звуки низкой частоты… от такого заболевания страдает лишь один из 13 тысяч людей", - пишет издание.

Один из самых необычных случаев произошел с 17-летним подростком из Британии. Юноша лишился зрения и почти полностью потерял слух из-за нездорового питания. В течение многих лет он ел только картошку фри, чипсы и бутерброды с колбасой. Врачи выявили у парня существенную нехватку витаминов, которая и привела к таким необратимым последствиям.

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Теги:
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