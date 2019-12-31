Рождественский куш: в США мужчине подарили выигрышный лотерейный билет

Выигрыш составил 50 тысяч долларов и стал для всей его семьи большой неожиданностью. По словам его супруги, деньги позволят семье окупить расходы в праздничные дни.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Жительница американского округа Толбот, штат Мэриленд, подарила мужу на Рождество лотерейный билет, который оказался выигрышным.

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51-летняя Дейрдре Стоукс рассказала, что покупает лотерейные билеты только в качестве рождественских подарков родным и близким.

"В этот раз я снова купила несколько билетов. Один из них, подаренный мужу, оказался счастливым", - рассказала она информационному порталу UPI.

По ее словам, когда ее супруг стер защитный слой и сказал, что стал обладателем 50 тысяч долларов, женщина сначала восприняла это как шутку или ошибку.

Стоукс отметила, что денежный приз поможет семье восполнить траты, с которыми они "слегка перестарались" в предпраздничные дни.