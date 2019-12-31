Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России впервые за шесть лет поздравил лидера Украины с Новым годом. Главы государства также обсудили развитие российско-украинских отношений в 2020-м.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщил офис главы Украины.

Лидеры двух стран поздравили друг друга с наступающими праздниками.

Также во время разговора главы государств "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине".

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.

Особое внимание во время телефонного разговора президенты уделили газовому вопросу.

"Подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", - рассказали в Кремле.

Также Путин и Зеленский приветствовали обмен пленными между Украиной и Донбассом, который состоялся в воскресенье.