Путин и Зеленский провели телефонный разговор

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщил офис главы Украины.
Лидеры двух стран поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Также во время разговора главы государств "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине".
Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.
Особое внимание во время телефонного разговора президенты уделили газовому вопросу.
"Подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем", - рассказали в Кремле.
Также Путин и Зеленский приветствовали обмен пленными между Украиной и Донбассом, который состоялся в воскресенье.