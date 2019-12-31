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Президент США Дональд Трамп

Трамп заявил о важности права на оружие после стрельбы в Техасе

REUTERS / Leah Millis
В мире
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По его словам, то, что злоумышленника удалось быстро ликвидировать, стало возможным благодаря тому, что в штате разрешено носить оружие.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство прихожан в техасской церкви, в которой произошла стрельба, удалось спасти благодаря тому, что в штате разрешено носить оружие.

"Мы молимся вместе с семьями жертв и прихожанами вчерашнего нападения на церковь. Все закончилось за 6 секунд благодаря отважным прихожанам, которые действовали, чтобы защитить 242 собратьев по вере. Эти герои спасали жизни, а законы Техаса позволяли им носить оружие!" - написал он в своем Twitter.

Ранее в Техасе неизвестный устроил стрельбу во время церковной службы. В результате происшествия погибли два человека, включая злоумышленника. Еще один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В США разрешено свободное владение оружием согласно второй поправке конституции, однако в обществе регулярно поднимается вопрос о том, чтобы ужесточить правила оборота оружия в стране из-за случаев массовой стрельбы, особенно в период предвыборных кампаний.

Традиционно республиканцы и Трамп в частности выступают за сохранение второй поправки, в то время как демократы хотят внести изменения в законодательство и даже запретить оружие.

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Теги:
Техас, США, оружие, Дональд Трамп



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