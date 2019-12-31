Трамп заявил о важности права на оружие после стрельбы в Техасе

По его словам, то, что злоумышленника удалось быстро ликвидировать, стало возможным благодаря тому, что в штате разрешено носить оружие.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство прихожан в техасской церкви, в которой произошла стрельба, удалось спасти благодаря тому, что в штате разрешено носить оружие.

"Мы молимся вместе с семьями жертв и прихожанами вчерашнего нападения на церковь. Все закончилось за 6 секунд благодаря отважным прихожанам, которые действовали, чтобы защитить 242 собратьев по вере. Эти герои спасали жизни, а законы Техаса позволяли им носить оружие!" - написал он в своем Twitter.

Ранее в Техасе неизвестный устроил стрельбу во время церковной службы. В результате происшествия погибли два человека, включая злоумышленника. Еще один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

In Israel and the State of Texas people know how to protect themselves. Within just few seconds the assassin at the Texas West Church was shot and neutralized. pic.twitter.com/TwOQMKTyUd — Adam Milstein (@AdamMilstein) December 29, 2019

В США разрешено свободное владение оружием согласно второй поправке конституции, однако в обществе регулярно поднимается вопрос о том, чтобы ужесточить правила оборота оружия в стране из-за случаев массовой стрельбы, особенно в период предвыборных кампаний.

Традиционно республиканцы и Трамп в частности выступают за сохранение второй поправки, в то время как демократы хотят внести изменения в законодательство и даже запретить оружие.