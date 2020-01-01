Как не сгореть в праздники от неисправной печи - МЧС

Категорически запрещается разжигать печь горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Важно также помнить, что нельзя использовать печь для сушки белья.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Неправильное обращение с отопительной печью может привести к пожару и гибели людей, поэтому надо быть предельно осторожными с огнем и не оставлять без присмотра детей, напоминает МЧС.

"Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности позволит максимально обезопасить себя и родных, а также поможет сохранить имущество и здоровье", - говорится в сообщении.

Необходимо постоянно следить за состоянием печи и дымохода. Если в печке появились трещины, щели или серьезные повреждения, то ремонт лучше всего доверить лицам или организациям, имеющим лицензию на проведение таких работ. В целях избежание возгорания надо очищать дымоход и печь от сажи, причем делать это нужно не реже одного раза в три месяца.

Когда новогодняя елка может стать опасной - МЧС >>

Спасатели советуют настелить возле печи металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров, он не должен иметь прогаров и повреждений. Следует также стараться не перекаливать печь. В зимние холода печь лучше топить несколько раз в день по полтора часа. Нельзя, кроме того, подбрасывать дрова в печку поздно вечером - топка должна быть прекращена за три часа до сна.

Категорически запрещается разжигать печь горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Важно также помнить, что нельзя использовать печь для сушки белья.