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Баллистические ракеты на параде в Пхеньяне. Северная Корея

США и Южная Корея обсуждают "сюрпризы" Ким Чен Ына

© AP Photo / Wong Maye-E
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200101/13148335/SShA-i-Yuzhnaya-Koreya-obsuzhdayut-syurprizy-Kim-Chen-Yna.html

Северокорейский лидер обещал "сюрприз" - демонстрацию нового вида стратегического оружия. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Спецпредставитель Южной Кореи по миру и безопасности Ли Ду Хун обсудил со спецпосланником США по КНДР Стивеном Биганом недавнее заявление главы КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Yonhap.

Накануне, Ким Чен Ын на пленума центрального комитета Трудовой партии КНДР в числе прочего отметил, что страна продолжит разработку стратегического оружия и КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, раз уж США продолжают проводить военные учения на Корейском полуострове.

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Более того, северокорейский лидер обещал "сюрприз" - демонстрацию нового вида стратегического оружия.

И теперь Ли Ду Хун планирует в ближайшее время посетить Вашингтон для переговоров с Биганом и обсудить денуклеаризацию региона и отношение с беспокойным северным соседом.

Теги:
мир, мир, США, США, Южная Корея, Ким Чен Ын



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