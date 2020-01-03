В Англии рассерженная черепаха подожгла дом на Рождество

Пользователи соцсетей уже прозвали 45-летнюю рептилию "с угрюмым выражением морды" похитительницей праздника.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. В окрестностях британского города Атлсфорд, графство Эссекс, домашняя черепаха устроила пожар на Рождество, пишет издание New York Post.

Инцидент произошел в прошлую среду. Хозяева черепахи уехали на некоторое время, оставив ее одну дома. В какой-то момент черепаха опрокинула лампу, и постельное белье загорелось. В результате пожар охватил всю комнату.

Дом быстро заполнился дымом, и сработала сигнализация. Ее услышали соседи, которые вызвали спасательные службы.

Прибывшие пожарные потушили пламя и обнаружили покрытую сажей рептилию – живую и невредимую. Пожарные отметили, что она выглядела "сердитой".

"Мы подарили ей очень счастливое Рождество", – написали они в Facebook.