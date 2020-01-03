В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

Неоднозначное творчество вызвало со стороны пользователей Сети такую же противоречивую реакцию в том числе среди поляков. Выступление школьников раскритиковал и Музей Освенцима.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Учащиеся одной из школ Польши поставили танцевальный номер по мотивам событий в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенцимe, пишет издание Newsweek Polska.

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Инцидент произошел еще в начале декабря в Замойском повяте, однако СМИ написали об этом только сейчас.

По данным издания, несколько младшеклассников вышли на сцену обритыми и в тюремных робах, другие изображали офицеров-надзирателей CC. Действие происходило на фонe колючей проволоки. В какой-то момент "заключенные" падают в ноги сотрудникам гестапо, после чего наступает кульминация - инсценировка отравления людей газом. Для этого в сценке использовали дымовую машину.

Szokujący teatrzyk szkolny w Łabuniach. Dzieci grały nazistów i więźniów https://t.co/KJ7DjjUrY3 — Remigiusz Drzewiecki (@laudanozyna) January 1, 2020

После выступления к зрителям обратился один из родителей, который заявил, что Польша должна потребовать компенсацию от Германии за действия нацистов в годы Второй мировой войны.

Dzieci przebrane za gestapo i „gazowanie więźniów". Tak szkoła w Łabuniach świętowała przyjęcie imienia. O sprawie piszą światowe mediahttps://t.co/4JgQ5gYtIP — Polska Times (@polska_times) January 2, 2020

Такое творчество далеко не все восприняли положительно. В частности, Музей Освенцима раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", которая нужна, чтобы учить школьников такой "сложной и трагической истории".

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Освенцим или Аушвиц-Биркенау был крупнейшим из лагерей смерти, который в послевоенные годы стал одним из символов холокоста.

© Sputnik / Valery Melnikov Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме

В период с 1941 по 1945 годы здесь погибло от 1,4 до 4 миллионов человек, большая часть из которых — евреи. Лагерь был освобожден войсками Красной армии за несколько месяцев до победы над Германией.

© Sputnik / Узники концентрационного лагеря Освенцим

В 2018 году польские власти приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинение Польши в соучастии в военных преступлениях нацистов. Это вызвало волну негодования со стороны мировой общественности. В частности, Израиль выступил против "исторического ревизионизма".