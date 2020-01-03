В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами - СМИ

Все подозрительные письма были объемными, на них помещен логотип организации по взысканию долгов CIB и указан роттердамский адрес этой организации.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Пять фирм в Нидерландах получили посылки с бомбами за последнюю неделю, сообщает издание NL Times со ссылкой на местную полицию.

По информации, что ни одно из устройств не взорвалось.

Bij een autodealer aan de Autolettestraat in Rotterdam is een verdacht pakketje aangetroffen. De EOD heeft het pakketje onschadelijk gemaakt en neemt het mee. De Forensische Opsporing doet onderzoek, de winkel is weer open. pic.twitter.com/HxHgXVICVG — MediaTV (@mediatvnl) January 2, 2020

В частности, такие посылки были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.

"Они (бомбы. — Sputnik) могли привести к серьезным телесным повреждениям", — рассказали в полиции.

В посылках были также найдены письма организации по взысканию долгов CIB с указанием ее адреса в Роттердаме.

Шестая "почтовая бомба" позднее найдена в штаб-квартире CIB.

Правоохранители призвали быть бдительными при получении посылок от этой организации, однако исключили ее причастность к произошедшему. Сотрудники полиции считают, что все бомбы разослал один человек, отправителя уже ищут.

Власти Нидерландов призвали жителей Роттердама быть бдительными при получении писем от CIB.