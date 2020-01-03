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В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами - СМИ

© Sputnik / Владимир Астапкович
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200103/13157294/V-Niderlandakh-neskolko-kompaniy-poluchili-posylki-s-bombami---SMI.html

Все подозрительные письма были объемными, на них помещен логотип организации по взысканию долгов CIB и указан роттердамский адрес этой организации.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Пять фирм в Нидерландах получили посылки с бомбами за последнюю неделю, сообщает издание NL Times со ссылкой на местную полицию.

По информации, что ни одно из устройств не взорвалось.

В частности, такие посылки были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.

"Они (бомбы. — Sputnik) могли привести к серьезным телесным повреждениям", — рассказали в полиции.

В посылках были также найдены письма организации по взысканию долгов CIB с указанием ее адреса в Роттердаме.

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Шестая "почтовая бомба" позднее найдена в штаб-квартире CIB.

Правоохранители призвали быть бдительными при получении посылок от этой организации, однако исключили ее причастность к произошедшему. Сотрудники полиции считают, что все бомбы разослал один человек, отправителя уже ищут.

Власти Нидерландов призвали жителей Роттердама быть бдительными при получении писем от CIB.

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Теги:
бомба, Нидерланды



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