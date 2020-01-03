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Названы самые матерящиеся города России

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Как отметили эксперты, города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса, за счет чего они имеют "значительный потенциал экономического роста".

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Исследователи Финансового университета при правительстве РФ провели опрос и выяснили, жители каких российских городов чаще всего используют в своей речи нецензурную брань. Данные приводит "Российская газета".

Россиянам задавали вопрос: "Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?"

Результаты показали, что чаще всего нецензурные выражения можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте.

По мнению специалистов, эти города отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами и невниманием к собственному здоровью. Также эксперты указали на то, что в этих городах высокий уровень закредитованности населения.

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Между тем территории, где жители матерятся реже, отмечается более высокий уровень жизни, повышенное внимание к здоровью и спрос на банковские вклады. Лидерами рейтинга самых "культурных" городов стали Санкт-Петербург, Петрозаводск, Чебоксары, Вологда и Химки.

При этом по словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, потенциал экономического роста в городах с ненормативной лексикой выше.

Теги:
город, мат, Россия



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