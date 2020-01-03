22:18 03 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.17
  • EUR10624.70
  • USD9507.56
Поиск
Редакция Sputnik Эстония

Постпредство РФ ожидает реакцию ОБСЕ на ситуацию со Sputnik Эстония

Sputnik / Глеб Нечволодов
В мире
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1314/48/13144864.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200103/13158232/Postpredstvo-RF-ozhidaet-reaktsiyu-OBSE-na-situatsiyu-so-Sputnik-Estoniya.html

Дипломаты отметили, что журналисты агентства вынуждены были уволиться в связи с прямой угрозой уголовного преследования со стороны эстонских властей.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Постоянное представительство РФ в организации все еще ждет ответа от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в связи с ухудшением ситуации вокруг агентства Sputnik Эстония, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Шеф-редактор Sputnik Эстония обратилась в полицию: санкции требуют пересмотра >>

Ранее российские дипломаты обратили внимание представителя организации на то, что ситуация вокруг сайта Sputnik Эстония ухудшается.

Также дипломаты напомнили, что канцелярия ОБСЕ по вопросам свободы СМИ "обещала внимательно следить" за развитием резонансного дела.

"Журналисты вынуждены увольняться в связи с прямой угрозой лишения свободы со стороны эстонских властей. Возмутительная позиция Эстонии противоречит ее обязательствам в рамках ОБСЕ. Ждем реакции канцелярии представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - говорится в заявлении.

Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей республики по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. С 1 января сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.

По теме

Журналисты Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
#СпутникСила: журналисты запустили акцию в защиту Sputnik Эстония — фото
Захарова рассказала, как Москва ответит на притеснения Sputnik Эстония — видео
Теги:
журналисты, СМИ, Эстония, Sputnik



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Любимые советские кинофильмы и мультфильмы: что посмотреть в праздники
В Уфе петардами «расстреляли» многоэтажку
В Уфе в новогоднюю ночь жилой дом обстреляли фейерверками – видео
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019-го в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться