Постпредство РФ ожидает реакцию ОБСЕ на ситуацию со Sputnik Эстония

Дипломаты отметили, что журналисты агентства вынуждены были уволиться в связи с прямой угрозой уголовного преследования со стороны эстонских властей.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Постоянное представительство РФ в организации все еще ждет ответа от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в связи с ухудшением ситуации вокруг агентства Sputnik Эстония, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

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Ранее российские дипломаты обратили внимание представителя организации на то, что ситуация вокруг сайта Sputnik Эстония ухудшается.

Также дипломаты напомнили, что канцелярия ОБСЕ по вопросам свободы СМИ "обещала внимательно следить" за развитием резонансного дела.

"Журналисты вынуждены увольняться в связи с прямой угрозой лишения свободы со стороны эстонских властей. Возмутительная позиция Эстонии противоречит ее обязательствам в рамках ОБСЕ. Ждем реакции канцелярии представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - говорится в заявлении.

Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей республики по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. С 1 января сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.