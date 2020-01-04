Дорогая Европа: в Амстердаме ввели новый налог для туристов

Таким образом, налог для туристов в столице Нидерландов станет самым высоким в Европе. Он вводится из-за слишком большого числа путешественников.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Амстердаме с 1 января ввели новый налог для туристов. Об этом сообщается на сайте города.

Теперь путешественники, приехавшие в столицу Нидерландов, будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания в гостинице дополнительно по три евро. Тем, кто предпочел остановиться в кемпинге, придется добавить по одному евро за ночь.

Сумма будет начисляться дополнительно к действующему туристическому налогу — 7% от общего счета за проживание. Налог за аренду квартир через Airbnb, а также жилья типа постель и завтрак составит 10%.

Таким образом, теперь налог для туристов полноправно может считаться самым высоким в Европе.

Как отмечает The Telegraph, сейчас в Амстердаме проживает около 1,1 миллиона человек, в то время как число гостей, приезжающих в город, составляет более 17 миллионов. Власти заявили о намерении контролировать туристический поток.

Грузовой контейнер вместо квартиры: как туриста обманули в Амстердаме >>

В ноябре заместитель мэра Амстердама по вопросам туризма Виктор Эверхардт сообщил о планах избавиться от названия "квартал красных фонарей" из-за того, что оно имеет негативный окрас, в частности, ассоциируется у туристов с интим-услугами.

По этой же причине местные власти отказались от названия "Голландия".