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Военнослужащие ВС США

В США обрушился сайт призывной службы из-за слухов о Третьей мировой войне

© AFP 2018 / SEAN M. WORRELL
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Поводом стали слова постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи о том, что убийство генерала Касема Сулеймани может стать началом новой мировой войны.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся "дезинформации" вокруг возможного начала Третьей мировой войны, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В Иране Тысячи человек по всей стране вышли на митинг после убийства генерала Сулеймани США
Sputnik
В Иране тысячи человек вышли на митинг после убийства генерала Сулеймани

Ранее в Twitter стремительно распространился хештег #WWIII (сокращение от World War III, Третья мировая война). На эту тему было опубликовано более трех миллионов постов менее чем за сутки.

Поводом стали слова постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи о том, что убийство генерала Касема Сулеймани может стать началом новой мировой войны.

Сайт SSS публикует в том числе списки граждан, которые подлежат мобилизации в случае войны (в мирное время армия США комплектуется полностью на контрактной основе), из-за этого его трафик резко вырос.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. Эту информацию подтвердили в Тегеране и Вашингтоне.

Приказ об атаке был отдан лично американским лидером Дональдом Трампом. В Пентагоне заявили, что убийство генерала было "оборонительным действием", призванным защитить американских военнослужащих, размещенных в Ираке и других странах.

Протестующие с фотографиями убитого генерала КСИР Касема Сулеймани и президентом Хассаном Роухани, 3 января 2020 года
© AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA
Убийство иранского генерала обнажает слабость США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф вовсе назвал убийство генерала терактом, а приемник Сулеймани Исмаил Каани пообещал убивать граждан США на территории Ближнего Востока.

Убийство иранского генерала резко осудили многие мировые политики, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон.

Теги:
война, Сайт, Иран, США



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