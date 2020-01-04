В США обрушился сайт призывной службы из-за слухов о Третьей мировой войне

Поводом стали слова постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи о том, что убийство генерала Касема Сулеймани может стать началом новой мировой войны.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся "дезинформации" вокруг возможного начала Третьей мировой войны, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее в Twitter стремительно распространился хештег #WWIII (сокращение от World War III, Третья мировая война). На эту тему было опубликовано более трех миллионов постов менее чем за сутки.

Поводом стали слова постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи о том, что убийство генерала Касема Сулеймани может стать началом новой мировой войны.

Сайт SSS публикует в том числе списки граждан, которые подлежат мобилизации в случае войны (в мирное время армия США комплектуется полностью на контрактной основе), из-за этого его трафик резко вырос.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. Эту информацию подтвердили в Тегеране и Вашингтоне.

Приказ об атаке был отдан лично американским лидером Дональдом Трампом. В Пентагоне заявили, что убийство генерала было "оборонительным действием", призванным защитить американских военнослужащих, размещенных в Ираке и других странах.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф вовсе назвал убийство генерала терактом, а приемник Сулеймани Исмаил Каани пообещал убивать граждан США на территории Ближнего Востока.

Убийство иранского генерала резко осудили многие мировые политики, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон.