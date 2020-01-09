Жизнь за свой счет: Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские полномочия

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, о чем гордо заявили в своем Instagram.
"Мы намерены отойти от дел в качестве "старших" членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву", — говорится в сообщении.
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Уже год ходят слухи о том, что принц Гарри планирует уехать за границу, чтобы отвлечься от скандалов в СМИ и ссоры с братом и его женой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Наиболее вероятным местом для переезда все считают Лос-Анджелес, где живут мать и голливудские знакомые Маркл. Также, по мнению инсайдеров, Меган может возобновить свою актерскую карьеру в Голливуде.
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Букингемский дворец заявил, что решение принца Гарри и его супруги покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно создает проблемы, решение которых потребует времени.
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"Мы понимаем их желание выбрать иной подход, но это сложные проблемы, проработка которых займет время", - заявила журналистам официальный представитель дворца.
А сама королева Великобритании Елизавета Вторая, по словам британских СМИ, расстроена из-за планов молодых супругов.
"Их заявление не было согласовано с кем-либо. Это нарушает протокол. Это – объявление войны семье … Королева глубоко опечалена. Принц Уэльский и герцог Кембриджский в ярости", - сообщил источник.
Напомним, в мае 2019 года Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями: у пары появился сын.