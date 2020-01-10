Из шпица в лайки: в России утвердили новую породу собак

Как уточняют кинологи, карельская лайка и финский шпиц — две разные породы собак, хотя они очень похожи и зачастую различить их может только специалист.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В России карельскую лайку официально признали отдельной породой собак, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.

Решение было принято в ходе заседания специальной комиссии Российской кинологической федерации, где также был утвержден стандарт породы.

Ранее, согласно международным стандартам, ее называли финским шпицем.

По мнению экспертов, обе породы должны существовать отдельно, так как, несмотря на внешнюю схожесть, имеют много отличительных признаков. В частности, лайка считается охотничьей собакой, в то время как шпиц - больше декоративный питомец.

Также характерными для карельской лайки являются ярко-рыжий окрас шерсти, энергичность и выносливость. Часто эту собаку разводят для охоты на пушных зверей, косуль и птиц.