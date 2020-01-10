Названа основная версия крушения борта Bek Air в Казахстане

В Казахстане озвучены первые результаты и выводы комиссии по расследованию крушения самолета Fokker-100 компании Bek Air. Специалисты полагают, что потерю высоты и падение повлияло обледенение воздушного судна.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Казахстане озвучены возможные причины крушения самолета Bek Air близ Алматы. Лайнер мог потерять высоту из-за обледенения корпуса, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра страны Романа Скляра.

"Основная версия случившегося — обледенение воздушного судна", — сказал вице-премьер.

В ходе брифинга Скляр рассказал, что работы по обработке воздушного судна противообледенительной жидкостью были выполнены частично — только стабилизатор, в то время как крылья и фюзеляж не обрабатывались.

Всего же, напомнил вице-премьер, следствием рассматриваются четыре причины случившегося: нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, плохие метеоусловия, сдвиг ветра и обледенение, ошибка экипажа в технике пилотирования, а также отказ авиационной техники.

На данном этапе первые две версии пока не подтверждаются.

Кроме того, прессе представили детальную расшифровку переговоров экипажа, которая свидетельствует о том, второй пилот после взлета обнаружил крен и попытался прервать полет, видимо, снизив мощность двигателей. Попытки командира воздушного судна продолжить набор высоты не увенчались успехом и лайнер рухнул недалеко от полосы, пробив ограждение и врезавшись в дом.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с небольшим строением. Погибли 12 человек, 49 попали в больницу.