В Китае умер первый заболевший новым опасным вирусом

Ранее неизвестной инфекцией заразились около 40 человек, некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В китайском городе Ухань скончался первый из заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщениегородского комитета по вопросам здравоохранения.

На данный момент коронавирус диагностирован у 41 человека, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, один человек умер. Состояние остальных оценивается как стабильное.

Также отмечается, что еще два пациента были выписаны из больницы.

В настоящее время 739 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением, 419 из них — врачи. Симптомов заражения у них на сегодняшний день не выявлено.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Среди основных симптомов, которые описывают больные, – лихорадка и проблемы с дыханием.

До сих пор было известно шесть видов коронавируса, два из которых угрожают человеку тяжелыми респираторно-вирусными заболеваниями.