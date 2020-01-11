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Медик в защитном костюме. Иллюстративное фото.

В Китае умер первый заболевший новым опасным вирусом

© Flickr / DFID - UK Department for International Development
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200111/13193281/V-Kitae-umer-pervyy-zabolevshiy-novym-opasnym-virusom.html

Ранее неизвестной инфекцией заразились около 40 человек, некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В китайском городе Ухань скончался первый из заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщениегородского комитета по вопросам здравоохранения.

На данный момент коронавирус диагностирован у 41 человека, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, один человек умер. Состояние остальных оценивается как стабильное.

Ученый микробиолог в процессе исследований. Архивное фото
James Gathany
Причиной загадочной вспышки пневмонии в Китае стал новый вирус

Также отмечается, что еще два пациента были выписаны из больницы.

В настоящее время 739 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением, 419 из них — врачи. Симптомов заражения у них на сегодняшний день не выявлено.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Среди основных симптомов, которые описывают больные, – лихорадка и проблемы с дыханием.

До сих пор было известно шесть видов коронавируса, два из которых угрожают человеку тяжелыми респираторно-вирусными заболеваниями.

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Теги:
здоровье, Китай, вирус, болезнь



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