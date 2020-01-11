Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский Boeing

Он поблагодарил всех, кто не стал винить экипаж или состояние самолета в трагедии. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, потребовал от Ирана гарантий полного и открытого расследования авиакатастрофы.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений в том, что ошибка экипажа или техническая неисправность лайнера могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.

Ранее в этот же день Иран признал, что случайно сбил пассажирский самолет, приняв его за вражеский. В генштабе отметили, что это произошло "в условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

После этого заявления президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Джавад Зариф выразили свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе. Власти Ирана пообещали продолжить расследование трагедии и наказать виновных. Позднее верховный лидер республики Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования.

Кроме того, Роухани распорядился принять меры для компенсации за сбитый самолет и разработать меры по устранению недостатков системы ПВО Ирана.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что дальнейшее расследование обстоятельств происшествия будет проходить без искусственных задержек и препятствий.

В украинском парламенте предложили перейти к более радикальным мерам в отношении Ирана. В частности, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко призвал Зеленского отозвать посла Украины в Иране.

"Заявления посольства о том, что самолет точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших. Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан. Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, выполнявший рейс в Киев Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.