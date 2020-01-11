Новый султан Омана пообещал не менять внешнюю политику страны

Он объявил, что продолжит сотрудничать со странами Персидского залива для укрепления регионального сотрудничества и будет поддерживать Лигу арабских государств. Также одной важных целей он видит установление мира на Ближнем Востоке.

ТАШКЕНТ, 11 января – Sputnik. Новый султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид пообещал продолжить миролюбивую политику его предшественника, покойного султана Кабуса, руководившего страной на протяжении 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Оман продолжит курс во внешней политике, взятый султаном Кабусом, будет действовать ради прекращения противостояния и конфликтов в регионе. Продолжим призывать к решению конфликтов мирным путем. Мы будем опираться на политику добрососедства, международного сотрудничества и невмешательства в дела других государств", - заявил он.

Прежний султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Он был похоронен в субботу утром.

Свои соболезнования выразили многие мировые лидеры, в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава республики направил телеграмму, в которой отметил то многое, что покойный султан сделал для своей страны.

"Его Величество был поистине самоотверженным сыном своей Родины, пользовавшимся безграничным уважением своего народа, широко известным и умелым государственным деятелем, приложившим колоссальные усилия для развития и процветания Султаната, повышения благосостояния народа и всестороннего укрепления международного авторитета страны", - говорится в телеграмме.

Преемником султана Кабуса бин Саида стал его 66-летний двоюродный брат Хейсам бин Тарик Аль Саид.

С 2002 года султан Хейсам занимал должность министра наследия и культуры, до этого с 1986 года он занимал различные посты, включая пост генерального секретаря в МИД Омана. Кроме того, он руководит программой экономического развития страны до 2040 года.

Во время правления султана Кабуса Оман всегда занимал взвешенную политику и поддерживал хорошие отношения со всеми странами арабского мира и Ираном. Государство всегда старалось использовать свой нейтралитет в урегулировании конфликтов, в частности между Саудовской Аравией и захватившими власть в Йемене мятежниками-хуситами.