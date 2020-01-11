Украина опубликовала фотографии фрагментов сбитого самолета в Иране

ТАШКЕНТ, 11 января – Sputnik. Офис президента Украины опубликовал фотографии фрагментов украинского Boeing 737, сбитого в Иране.
В частности, на снимках можно увидеть часть кабины пилота и обгоревший паспорт гражданина Канады.
Также есть фотографии, на которых виднеются отверстия в элементах корпуса лайнера.
- Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
- Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
- Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
- Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В сообщении говорится, что созданный для расследования катастрофы оперативный штаб "с самого начала получал всю необходимую информацию" по крушению от иранских властей, в том числе фото- и видеоматериалы.
"Расследование пройдет объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", — говорится в сообщении.
Выполнявший рейс в Киев Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее Иран признал, что по ошибке сбил пассажирский самолет, приняв его за вражеский. В генштабе отметили, что это произошло "в условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.
После этого заявления президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Джавад Зариф выразили свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе. Власти Ирана пообещали продолжить расследование трагедии и обнародовать результаты.
Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.