Украина опубликовала фотографии фрагментов сбитого самолета в Иране

На них запечатлены обломки носовой части лайнера, обгоревший паспорт одного из погибших пассажиров, а также отверстия в фрагментах корпуса Boeing.

ТАШКЕНТ, 11 января – Sputnik. Офис президента Украины опубликовал фотографии фрагментов украинского Boeing 737, сбитого в Иране.

Офис президента Украины Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета

В частности, на снимках можно увидеть часть кабины пилота и обгоревший паспорт гражданина Канады.

Офис президента Украины Паспорт пассажира сбитого в Иране украинского самолета

Также есть фотографии, на которых виднеются отверстия в элементах корпуса лайнера.

В сообщении говорится, что созданный для расследования катастрофы оперативный штаб "с самого начала получал всю необходимую информацию" по крушению от иранских властей, в том числе фото- и видеоматериалы.

"Расследование пройдет объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", — говорится в сообщении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Позднее Иран признал, что по ошибке сбил пассажирский самолет, приняв его за вражеский. В генштабе отметили, что это произошло "в условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

После этого заявления президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД страны Джавад Зариф выразили свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе. Власти Ирана пообещали продолжить расследование трагедии и обнародовать результаты.

Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий.