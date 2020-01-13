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Президент Абхазии подал в отставку

Президент Абхазии подал в отставку

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200113/13203589/Prezident-Abkhazii-podal-v-otstavku.html

Люди у Администрации президента с восторгом восприняли новость о том, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Рауль Хаджимба подписал указ о добровольном сложении полномочий президента Абхазии, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

"Вчера вечером, 12 января, к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат парламента Сергей Шамба и зачитал заявление. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами", - говорится в сообщении.

Люди у Администрации президента с восторгом восприняли новость о том, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия. Они в приподнятом настроении обсуждали, какие дальнейшие действия может предпринять оппозиция, кто будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах и другие актуальные политические вопросы.

Назначена дата новых выборов президента Абхазии >>

Напомним, в Сухуме в четверг, 9 января, начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента; 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Президент Абхазии не собирается уходить в отставку >>

В воскресенье, 12 января, Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

Теги:
протесты, протест, Митинг, отставка, президент, Президент, Рауль Хаджимба, Абхазия



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