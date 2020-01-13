На официальной страничке Instagram появился снимок Ташкента

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Instagram на своей официальной страничке сегодня ночью разместил снимок снежного Ташкента.
"Привет из холодного и заснеженного Старого города в Ташкенте", - подписана фотография.
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В комментарии уже пришли узбекистанцы, которые радуются снимку своего родного города на легендарной интернет-площадке.
Кстати, саму фотографию сделала известный фотограф Матильда Гаттони.
Напомним, Instagram - одна из самых популярных соцсетей всего мира. В июле 2011-го Instagram объявил о 100 миллионах загруженных фотографий. В августе того же года их число достигло 150 миллионов. К ноябрю 2013-го пользователи загрузили уже 16 миллиардов снимков. 31 января 2019 года глава Facebook Марк Цукерберг поделился информацией о том, что публикации в разделе Instagram Stories просматривают 500 млн пользователей в день.