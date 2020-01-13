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Hummer H2

Hummer возродят для производства конкурентов Cybertruck

© AFP 2018 / Scott Olson
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200113/13204655/Hummer-vozrodyat-dlya-proizvodstva-konkurentov-Cybertruck.html

Новые автомобили под старым брендом появятся в 2022 году, их дизайн будет напоминать деталями облик "похожих на коробку" предшественников.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Компания General Motors намерена возродить свой бренд автомобилей Hummer, сообщает Bloomberg.

"Компания возродит свой бренд Hummer и будет выпускать под ним грузовые автомобили с электрическими двигателям", - говорится в сообщении.

Планируется, что новые автомобили под старым брендом появятся в 2022 году, их дизайн будет напоминать деталями облик "похожих на коробку" предшественников.

GM подумывает продавать новые электропикапы через действующую сеть дилеров и под маркой Hummer by GMC, а не как отдельную марку. 

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Напомним, в ноябре американская компания Tesla представила долгожданный пикап Cybertruck грузоподъемностью в 1,5 тонны и стоимостью от 40 тысяч долларов. 

Новый пикап похож по функциональным особенностям на популярную бензиновую модель Ford F-150. Его дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.

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Для дверей нового пикапа используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX.

Грузоподъемность Cybertrack составляет 3,5 тысячи фунтов (более 1,5 тонны), он может буксировать прицеп весом до 14 тысяч фунтов (6,4 тонны).

Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 тысяч долларов, модель с 300-мильным ходом - за 49 990 тысяч долларов.

Теги:
технологии, электромобиль, электромашина, автомобилисты, автомобиль, автомобили, США, США, Илон Маск



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