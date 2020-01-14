Крушение лайнера в Иране: власти сообщили об аресте нескольких человек

Пассажирский лайнер Украины Boeing 737-800, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Несколько человек арестованы в связи с крушением украинского лайнера в Иране, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, пишет РИА Новости.

"Эсмаили не привел дальнейших подробностей по поводу арестов", - говорится в сообщении.

Напомним, пассажирский лайнер Украины Boeing 737-800, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все, кто находился на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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В субботу иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: воздушное судно пролетало рядом с военным объектом Ирана и было принято за вражеский.