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Проект #СтраницыПобеды

RT запускает проект #СтраницыПобеды об истории Великой Отечественной войны

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200114/13215488/RT-zapuskaet-proekt-StranitsyPobedy-ob-istorii-Velikoy-Otechestvennoy-voyny.html

Пять онлайн-платформ позволят по-новому прочувствовать один из самых острых моментов истории, определяющий нашу жизнь до сих пор — даже спустя 75 лет.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Телеканал RT запустит проект #СтраницыПобеды, который расскажет историю Великой Отечественной войны на пяти платформах в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.

  • Проект #СтраницыПобеды
    Проект #СтраницыПобеды
  • Проект #СтраницыПобеды
    Проект #СтраницыПобеды
  • Проект #СтраницыПобеды
    Проект #СтраницыПобеды
  • Проект #СтраницыПобеды
    Проект #СтраницыПобеды
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Проект #СтраницыПобеды
"К 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа. #СтраницыПобеды ― это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение, это проект, в который каждый из его авторов вложил частичку себя", ― рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

#ТвитыПобеды

Пользователи Twitter смогут следить за событиями последних месяцев 1945 года в режиме "реального времени", как если бы участники тех событий вели свои микроблоги.

#ПисьмаПобеды

В Instagram отрывки из множества писем военного времени сложатся в "Бесконечное письмо".

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Ежемесячно в действующую армию из тыла доставлялось около 70 миллионов писем. Конвертов для ответов не хватало, и так появились на свет те самые солдатские «треугольники». Вот, что осенью 1944 г. писал домой Иван Толдинов, примерно за полгода до того, как умер от тяжёлого ранения в Германии: ⁠⠀ ⁠⠀ 📝«Привет из Чехословакии. Спешу сообщить, что я жив и здоров (...) Варя, я вам послал бы фото, но негде сфотографироваться, родная моя. Варя, я пропишу, что я намного изменился, на голове волосы стали седые, на лицо стал очень старым. Очень трудно переживать такой страх, холод и прочее.⁠⠀ ⁠⠀ Варя, мы прошли Карпаты, вышли на равнину и снова в горы, уже близко Будапешт. ⁠⠀ ⁠⠀ Варя, мне хотелось бы узнать подробнее, как вы живёте, почему вы мне так мало пишете. Я чувствую, что вы стали понемногу забывать про меня. Варя, я хочу узнать, получите вы на детей помощь или нет (...) Как вы живёте между собой? Варя, пиши всё, что есть у вас, не стесняйся. Вот у меня пока всё. Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю».⁠⠀ ⁠⠀ 🎨Иллюстрации: 1 — Арина Кащавцева; 2 — Михаил Соркин; 3 — Елизавета Разживина.⁠⠀ ⁠⠀ 📚Цитаты: 1 — «Сохрани мои письма...» / Сост. И. Альтман, др.; 2, 3 — «Письма с Фронта» / Сост. Т.А. Василевская, др.⁠⠀ ⁠⠀ #СтраницыПобеды, #ПисьмаПобеды, #БесконечноеПисьмо, #вов, #75летПобеды, #Победа75, #втораямировая, #VictoryPages, #ww2, #illustration⁠⠀

Публикация от #СтраницыПобеды (@pobeda.page)

#ЭкспозицияПобеды

На Facebook художники, работающие в сфере digital art, при помощи VR, 3D, колоризаций и других технологий представят свое видение плакатов и рисунков тех времен.

#ЗвукПобеды

Также наследие Великой Отечественной войны обсудит ведущая авторского подкаста Аня Федорова. Следить за подкастом можно будет на нескольких платформах, в том числе и во "ВКонтакте".

#АзбукаПобеды

На YouTube появится документальный фильм "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага".

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Теги:
память, Великая Отечественная война, День Победы



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