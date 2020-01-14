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Tesla Model 3

Разработчики Tesla предлагают хакерам взломать машину и получить $500 тысяч

Tesla.com
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200114/13219720/Razrabotchiki-Tesla-predlagayut-khakeram-vzlomat-mashinu-i-poluchit-500-tysyach.html

Таким образом компания намерена проверить, насколько новый электромобиль устойчив к хакерским атакам.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Американская компания Tesla предлагает хакерам взломать электромобиль Model 3 и получить за это солидное вознаграждение, пишет Forbes.

Разработчики авто предложили взломщикам три уровня сложности. Самый простой такой – хакеру нужно получить с помощью USB-флешки доступ к мультимедийной системе машины, взломать брелок ключа или виртуальный ключ в смартфоне, а также отключить функцию автопилота. За такие достижения можно будет получить несколько десятков тысяч долларов.

Бегущий по лезвию: Tesla представила долгожданный пикап Cybertruck
© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN
Бегущий по лезвию: Tesla представила долгожданный пикап Cybertruck

А вот тому, кто сможет обеспечить себе доступ к CAN-шине электромобиля, его автопилоту или мультимедийной системе, обещают награду в размере 100 тысяч долларов.

Самый ценный денежный приз – 500 тысяч долларов – получит хакер, который откроет полный доступ к системе беспилотного вождения, ограничивающей доступ в салон машины системе VCSEC и главному шлюзу данных Gateway.

Кроме денежных призов компания намерена подарить наиболее талантливым взломщикам по собственному электромобилю Tesla Model 3.

Ранее Илон Маск объявил, что автомобили Tesla начнут "разговаривать" с пешеходами и другими участниками дорожного движения.

Теги:
хакер, Конкурс, Tesla



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