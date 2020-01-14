Разработчики Tesla предлагают хакерам взломать машину и получить $500 тысяч

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Американская компания Tesla предлагает хакерам взломать электромобиль Model 3 и получить за это солидное вознаграждение, пишет Forbes.

Разработчики авто предложили взломщикам три уровня сложности. Самый простой такой – хакеру нужно получить с помощью USB-флешки доступ к мультимедийной системе машины, взломать брелок ключа или виртуальный ключ в смартфоне, а также отключить функцию автопилота. За такие достижения можно будет получить несколько десятков тысяч долларов.

А вот тому, кто сможет обеспечить себе доступ к CAN-шине электромобиля, его автопилоту или мультимедийной системе, обещают награду в размере 100 тысяч долларов.

Самый ценный денежный приз – 500 тысяч долларов – получит хакер, который откроет полный доступ к системе беспилотного вождения, ограничивающей доступ в салон машины системе VCSEC и главному шлюзу данных Gateway.

Кроме денежных призов компания намерена подарить наиболее талантливым взломщикам по собственному электромобилю Tesla Model 3.

Ранее Илон Маск объявил, что автомобили Tesla начнут "разговаривать" с пешеходами и другими участниками дорожного движения.