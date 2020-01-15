СМИ сообщили о ракетном ударе по базе с американскими военными в Ираке

Удар по американским базам в Иране назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Военная база "Эт-Тажи" к северу от Багдада, где размещены американские войска, подверглась ракетному удару, проинформировала иракская армия, сообщает РИА Новости.

Обстрел велся из установок типа "Катюша". При инциденте никто не погиб.

В воскресенье ракетному удару подверглась военная база "Балад", где также размещен американский контингент. В результате обстрела жертв не зафиксировано.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.

После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.

Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.