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Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран

СМИ сообщили о ракетном ударе по базе с американскими военными в Ираке

AP Photo / Ebrahim Noroozi
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Удар по американским базам в Иране назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Военная база "Эт-Тажи" к северу от Багдада, где размещены американские войска, подверглась ракетному удару, проинформировала иракская армия, сообщает РИА Новости.

Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
© Foto : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
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Обстрел велся из установок типа "Катюша". При инциденте никто не погиб.

В воскресенье ракетному удару подверглась военная база "Балад", где также размещен американский контингент. В результате обстрела жертв не зафиксировано.
Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.

После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.

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Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Теги:
Ирак, ракетные стрельбы, США, Иран



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