В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

На кадрах видно, как, предположительно, по самолету сначала запустили одну ракету, а спустя полминуты - вторую, после чего лайнер находился в воздухе еще около минуты, затем загорелся и упал.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой, как утверждалось, запечатлен ракетный удар по украинскому самолету, разбившемуся под Тегераном, передает агентство Fars.

По данным агентства, власти Ирана пообещали провести расследование, результаты которого представят общественности.

Ранее в СМИ появилось новое видео, на котором якобы зафиксирован момент попадания двух ракет иранскими ПВО по самолету. Ролик опубликовала газета New York Times.

На кадрах видно, как сначала в сторону лайнера была запущена одна ракета, спустя 30 секунд – вторая, после чего Boeing находился в воздухе еще около минуты, затем загорелось и стало падать.

Издание уточнило, что ролик разместил на YouTube в ночь на 14 января пользователь из Ирана. При этом видео было снято на камеру, установленную на крыше здания недалеко от деревни Бидкане в пригороде Тегерана.

Трагедия в небе над Ираном

Пассажирский лайнер Украины Boeing 737-800, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января.

Погибли все, кто находился на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.

При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО страны привели в полную боевую готовность.

Власти страны уже сообщили об аресте нескольких человек в связи с крушением украинского Boeing.