По его словам, уход от доллара — это "объективная реакция на непредсказуемую политику США" и злоупотребление Вашингтоном статусом доллара.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Россия продолжает постепенно избавляться от доллара в экономике на фоне усиления санкционного давления со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров газете Times of India. Текст интервью приводит пресс-служба МИД РФ.

Одним из основных направлений работы по этому вопросу министр назвал расширение расчетов в национальных валютах.

"Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в прошлом году с Китаем и Турцией были подписаны соглашения о расчетах и платежах, а на саммите БРИКС стороны договорились об открытии в своих центральных банках соответствующих корреспондентских счетов.

В ноябре 2028 года президент РФ Владимир Путин говорил, что нестабильность расчетов в долларах вызывает желание создать системы расчета в другой валюте у многих стран.