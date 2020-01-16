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В Таджикистане стартовала регистрация кандидатов в парламент

В Таджикистане стартовала регистрация кандидатов в парламент

© Sputnik / Алексей Куденко
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Выборы в нижнюю палату парламента состоятся 1 марта. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦИК) Таджикистана с четверга начинает процесс официальной регистрации кандидатов, выдвинутых в депутаты нижней палаты парламента (Маджлиси намояндагон), сообщил журналистам глава администрации ЦИК республики Навруз Самадзода, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Процесс официальной регистрации кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана продлится до 9 февраля", - сказал он.

Выборы в нижнюю палату парламента состоятся 1 марта.

Напомним, весной 2020 года в Таджикистане состоятся парламентские выборы, а осенью - президентские.

Ранее состав Центральной комиссии по выборам и референдумам расширился на одного человека: в состав комиссии вошел Носирджон Салими, бывший директор Института языка и литературы имени Рудаки Академии наук Таджикистана.

Теги:
политика, парламентские выборы, выборы, Таджикистан, Таджикистан



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