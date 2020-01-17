Урганта хотят лишить гражданства из-за религиозных шуток

По мнению активистов, Ургант и гости его шоу глумились над Иисусом Христом и христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Российского телеведущего Ивана Урганта потребовали лишить гражданства из-за шуток о христианстве, сообщило православное общественное движение "Сорок сороков" в своем петиции на сайте CitizenGo.

Шутки прозвучали в эфире "Вечернего Урганта" на Первом канале 7 января.

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Как оказалось, участников движения возмутил показанный в начале выпуска коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа.

Кстати, гостями передачи стали французский актер Жерар Депардье и российский рэпер Джизус.

"Депардье сравнил Христа с поросенком, говоря о том, что во время его приготовления "приносит его в жертву", но не на кресте, а на блюде", - говорится в сообщении активистов.

По их мнению, Ургант и его гости глумились над Иисусом Христом и христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих.

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Они назвали такое поведение ведущего недопустимым и потребовали от Первого канала убрать "Вечернего Урганта" с сетки вещания и наказать редакторов и сотрудников канала, допустивших ее выход в эфир. Авторы обращения также потребовали от них извинений.