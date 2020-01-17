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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Кыргызстана в Бишкеке

Лавров назвал возмутительным происходящее вокруг Sputnik Эстония

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Журналисты Sputnik Эстония ранее были вынуждены разорвать трудовые соглашения с МИА "Россия сегодня" из-за угрозы уголовного преследования.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров назвал действия эстонских властей в отношении Sputnik Эстония возмутительными. Об это сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

"Мы повседневно требуем реакции от ОБСЕ и обращаем внимание Евросоюза", — добавил министр.

По его словам, то, что ЕС такие действия "проглатывает", — очередное пятно на репутации Евросоюза. И таких пятен уже много.

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Более того, в Европе сейчас пытаются ввести категоризацию СМИ. Иными словами, ЕС будет решать, где журналисты, а где пропаганда, и это все звенья одной цепи. Шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева поблагодарила МИД России за поддержку.

Напомним, с 1 января журналисты редакции Sputnik в Таллине были вынуждены прекратить работу. Местные власти пригрозили им уголовными делами, если они продолжат сотрудничать с МИА "Россия сегодня". Действия Таллина осудили в ОБСЕ.

В МИД Эстонии, в свою очередь, заявили, что преследование Sputnik Эстония ничего общего с препятствованием работе СМИ не имеет, это вопрос "обороны Европы".

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Теги:
МИД РФ, Сергей Лавров, журналисты, СМИ, Sputnik, Эстония



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