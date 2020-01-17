Рождаемость в Китае снизилась до рекордного минимума за последние 70 лет

Эксперты утверждают, что отмена политики "одна семья – один ребенок" не помогла. Прирост населения в КНР за 2019 год составил всего 4,67 человек.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Население Китая к концу 2019 года превысило 1,4 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.

При подсчете данных не учитывались жители специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня. Численность мужского населения составляет 715,27 миллиона, женского — 684,78 миллиона человек.

Однако эти цифры свидетельствуют о том, что в Китае отчетливо вырисовалась демографическая проблема. В общем и в целом, за прошедший год население Китая увеличилось на 4,67 миллиона человек. Это рекордно низкий уровень с середины XX века.

По мнению экспертов, отмена политики "одна семья – один ребенок" не помогла КНР восстановить былые темпы прироста населения.

В 2019 году в стране было зарегистрировано 14,65 миллиона новорожденных. За этот же год в Китае умерли 9,98 миллиона человек. Естественный прирост составил 3,34 на тысячу человек.

В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в КНР был более чем в четыре раза выше и составлял около 42,5 рожденных детей на тысячу человек. Все стало меняться в конце 1970-х годов, когда власти страны начали бороться с чрезмерно высокими темпами роста населения.

По данным ООН, тогда примерно за десять лет коэффициент рождаемости упал с 39,5 до 21,2. С начала 1980-х годов в КНР стал проводить политику "одна семья – один ребенок", которая дала свои плоды. К 2007 году прирост населения снизился на 400 миллионов человек.