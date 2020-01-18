Зеленский дал премьер-министру Гончаруку второй шанс

Во время встречи с Гончаруком украинский лидер поставил перед действующим премьер-министром Украины ряд новых задач.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку действующего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Гончаруком украинский лидер заявил, что скандальных аудиозаписей принял решение дать второй шанс ему. Также Зеленский поставил перед действующим премьер-министром Украины ряд новых задач.

"Я получил от вас заявление об увольнении. В связи с последним конфликтными ситуациями или со скандалом <...> я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в Facebook-аккаунте.

В частности, одной из поставленных задач стала разработка новой концепции зарплат министерств и госкомпаний.

Ранее на Youtube-канале появились аудиоролики под названием "Как обмануть президента". Предположительно, на файлах зафиксировано неформальное декабрьское совещание премьера с министрам и главами некоторых ведомств.

На аудиозаписях мужчина с голосом, похожим на Гончарука, называет Зеленского "примитивным" и считает, что у него "туман в голове".

После скандальных файлов Гончарук подал в отставку. По словам премьер-министра, такое решение принято, чтобы "убрать любые сомнения уважения и доверия к президенту".