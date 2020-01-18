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Зеленский дал премьер-министру Гончаруку второй шанс

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200118/13248286/Zelenskiy-dal-premer-ministru-Goncharuku-vtoroy-shans-.html

Во время встречи с Гончаруком украинский лидер поставил перед действующим премьер-министром Украины ряд новых задач.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку действующего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Гончаруком украинский лидер заявил, что скандальных аудиозаписей принял решение дать второй шанс ему. Также Зеленский поставил перед действующим премьер-министром Украины ряд новых задач.

"Я получил от вас заявление об увольнении. В связи с последним конфликтными ситуациями или со скандалом <...> я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в Facebook-аккаунте.

В частности, одной из поставленных задач стала разработка новой концепции зарплат министерств и госкомпаний.

Украинский политолог, председатель правления Института украинской политики и Фонда Украинская политика Константин Бондаренко
© Sputnik / Вячеслав Шарапов
Эксперт: отставка украинского премьера Гончарука была вполне предсказуема

Ранее на Youtube-канале появились аудиоролики под названием "Как обмануть президента". Предположительно, на файлах зафиксировано неформальное декабрьское совещание премьера с министрам и главами некоторых ведомств.

На аудиозаписях мужчина с голосом, похожим на Гончарука, называет Зеленского "примитивным" и считает, что у него "туман в голове".

После скандальных файлов Гончарук подал в отставку. По словам премьер-министра, такое решение принято, чтобы "убрать любые сомнения уважения и доверия к президенту".

 

Теги:
Украина, Премьер-министр, отставка, Владимир Зеленский



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