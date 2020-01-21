Немецкая газета заявила о геополитической победе Путина

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин восстановил и усилил авторитет страны на мировой арене, с чем должны считаться остальные государства, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Автор статьи Матиас Брюггманн напомнил, как бывший президент США Барак Обама оскорбил Россию, назвав "огромную страну региональной державой". Теперь же эти слова потеряли свою актуальность, считает автор.

В частности, Путин совместно с Ираном укрепил власть президента Сирии Башара Асада в стране, в то время как в НАТО не смогли нанести удар по Асаду из-за бесполетного режима над Сирией. А после присоединения Крыма к России и начала украинского кризиса глава Кремля стал решающим фактором силы и в этом регионе, подчеркивает издание.

В Ливии "все козыри на руках" у России, и этому только помогают раскол Европы и "нерешительность" США, пишет Брюггманн. При этом до конца лета 2015 Россия практически не присутствовала на Ближнем Востоке, отмечается в статье.

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После распада СССР и экономического упадка "некогда сверхдержава становилась геополитическим карликом", однако Владимир Путин "пошел на большие риски, а кто рискует, тот побеждает", пишет Handelsblatt.

По мнению издания, Европа тем временем движется к полной потере значимости на международной арене.

"Европа не впадает в войну, как в 1914 году, а уютно катится в спальном вагоне в геополитическую бессмысленность", — подытожил Брюггманн.

Он добавил, что Европа должна "проснуться", если не хочет допустить дальнейшего усиления влияния России в мире.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что миру не обойтись без России. Статья вышла после официального визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву. По мнению автора материала, Россия играет ключевую роль в сделке с Ираном, газовой энергетике, в частности, в строительстве газопровода "Северный поток-2".