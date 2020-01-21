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Немецкая газета заявила о геополитической победе Путина

© Sputnik / Евгений Биятов
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200121/13269915/Nemetskaya-gazeta-zayavila-o-geopoliticheskoy-pobede-Putina.html

По мнению автора статьи Матиаса Брюггманна, российский лидер обеспечил стране статус мировой державы и сделал Москву центром мировой политики.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин восстановил и усилил авторитет страны на мировой арене, с чем должны считаться остальные государства, пишет немецкое издание Handelsblatt.

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Автор статьи Матиас Брюггманн напомнил, как бывший президент США Барак Обама оскорбил Россию, назвав "огромную страну региональной державой". Теперь же эти слова потеряли свою актуальность, считает автор.

В частности, Путин совместно с Ираном укрепил власть президента Сирии Башара Асада в стране, в то время как в НАТО не смогли нанести удар по Асаду из-за бесполетного режима над Сирией. А после присоединения Крыма к России и начала украинского кризиса глава Кремля стал решающим фактором силы и в этом регионе, подчеркивает издание.

В Ливии "все козыри на руках" у России, и этому только помогают раскол Европы и "нерешительность" США, пишет Брюггманн. При этом до конца лета 2015 Россия практически не присутствовала на Ближнем Востоке, отмечается в статье.

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После распада СССР и экономического упадка "некогда сверхдержава становилась геополитическим карликом", однако Владимир Путин "пошел на большие риски, а кто рискует, тот побеждает", пишет Handelsblatt.

По мнению издания, Европа тем временем движется к полной потере значимости на международной арене.

"Европа не впадает в войну, как в 1914 году, а уютно катится в спальном вагоне в геополитическую бессмысленность", — подытожил Брюггманн.

Он добавил, что Европа должна "проснуться", если не хочет допустить дальнейшего усиления влияния России в мире.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что миру не обойтись без России. Статья вышла после официального визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву. По мнению автора материала, Россия играет ключевую роль в сделке с Ираном, газовой энергетике, в частности, в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Теги:
внешняя политика, Владимир Путин, победа, Европа, Россия



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