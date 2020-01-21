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Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Sameer Al-Doumy / AFP
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Однако аргументы российской делегации показались не убедительными представителям США, Великобритании и Эстонии.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Российские делегаты представили членам Совета Безопасности ООН данные, доказывающие, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была сфальсифицирована. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные были предоставлены в ходе заседания, посвященного обсуждению доклада ОЗХО от 1 марта 2019-го об итогах расследования данного инцидента.

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В качестве докладчика выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он сообщил, что был проведен масштабный опрос местных жителей Думы, которые стали очевидцами произошедшего. По их словам, в местной больнице не было людей, якобы пострадавших от химических атак.

Участникам заседания также показали видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который работал в Думе. Он рассказал, что тех, кто расследовал данный инцидент, отстранили от итогового доклада, поскольку выводы в этом документе противоречили тому, что выяснила группа в ходе расследования инцидента.

Российская сторона отметила, что все попытки экспертов ОЗХО поставить под сомнение первоначальный доклад об итогах расследования были проигнорированы.

Это, в свою очередь, позволяет поставить под сомнение целостность итогового отчета.

Однако некоторые участники заседания не согласились с такой риторикой. В частности, представители США, Великобритании и Эстонии выразили уверенность в том, что первоначальный доклад по Думе был справедливым.

Химатака в сирийской Думе

В апреле 2018 года неправительственная организация "Белые каски" сообщила о применении химического оружия в сирийском городе Дума.

Запад обвинил в произошедшем правительство Сирии, однако в самом Дамаске вину не признавали. Россия поддержала позицию правительства Башара Асада.

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В марте 2019-го Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила доклад, в котором признала, что во время атаки на Думу использовался токсичный химикат, содержащий хлор. По данным организации, цилиндры с хлором были сброшены с воздуха, однако в следующем докладе этот вывод опровергли.

В октябре 2019 года сайт WikiLeaks опубликовал отчет правозащитной организации Courage Foundation. В нем утверждалось, что итоги расследования ОЗХО подгонялись под заранее определенные тезисы. Позднее были опубликованы новые документы, в которых также указывалось на то, что результаты доклада ОЗХО были подтасованы.

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Теги:
доклад, ОЗХО, ООН, Россия, химическое оружие, Сирия, Дума



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