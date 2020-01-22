Число заболевших растет: коронавирус из Китая проник в США

За пределами Китая случаи заболевания были также зафиксированы в Таиланде, Японии и Южной Корее. Специалисты уже подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В США подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая, сообщает издание The New York Times.

Заболевшим стал житель штата Вашингтон, который 15 января вернулся в Штаты из китайского города Ухань.

Мужчина почувствовал недомогание и сразу обратился к врачам, которые заподозрили у него новый коронавирус. Диагноз подтвердили в выходные. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.

На прошлой неделе власти США начали проверять в трех аэропортах пассажиров из китайского города Ухань, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса. Проверки проводятся в аэропорте имени Кеннеди в Нью-Йорке, аэропортах в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

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По состоянию на 21 января в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, десять — в Пекине, 17 в провинции Гуандун, шесть — в Шанхае, пять в провинции Чжэцзян, два в городе Тяньцзинь, пять — в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек скончались.

Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.