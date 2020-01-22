Мешок навоза, змея и электропила - самые странные вещи, изъятые в аэропортах

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Эксперты Администрации транспортной безопасности США составили рейтинг десяти самых необычных предметов, изъятых в аэропортах. Видео было опубликовано на YouTube.
Безусловным лидером стал мешок лосиного навоза, который путешественник пытался вывезти на память с Аляски. Между тем на борт запрещено проносить только оружие и легковоспламеняющиеся вещества, а вот про навоз в правилах перелета ничего не сказано.
Второе место в рейтинге занял большой мясницкий нож, изъятый у пассажира в штате Теннесси. На третьей строчке разместилась змея из семейства ужеобразных. Рептилия достигала почти 40 сантиметров в длину.
Еще одной странной находкой стал выкидной нож в виде пистолета, изъятый сотрудниками аэропорта Майами.
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В список также вошли подушка безопасности, машинка для пирсинга, электропила, сигнальные ракеты и три самурайских меча, которые зачем-то понадобились пассажирам на борту.
Похожий рейтинг ранее составили и в российском ОАО "РДЖ". Так, самыми необычными предметами, забытыми пассажирами на вокзалах Москвы, были костыли, лодка-байдарка и коробка с семью хомяками.