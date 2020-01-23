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Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Россия поднимет вопрос свободы СМИ и ситуации со Sputnik Эстония в ПАСЕ

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Максимально позитивный возможный финал разрешения сложившейся ситуации - это "исправление эстонскими властями своей ошибки и торжество здравого смысла", - так считает член президентского Совета по правам человека Кирилл Вышинский.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Россия поднимет вопрос по ситуации вокруг Sputnik Эстония на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Редакция Sputnik Эстония
Sputnik / Глеб Нечволодов
МИД Эстонии пояснил, с чем связано притеснение журналистов

Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня", член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что рассчитывает на активность российской делегации в ПАСЕ.

Более того, он назвал максимально позитивный возможный финал разрешения ситуации. Это "исправление эстонскими властями своей ошибки и торжество здравого смысла".

Ранее посольство РФ призвало власти Эстонии дать возможность журналистам Sputnik вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей.

Вышинский: ситуация со Sputnik Эстония выходит за рамки >>

Напомним, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с головной организацией — международным информационным агентством "Россия сегодня". Первого января сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Теги:
Россия, Sputnik, ПАСЕ, Кирилл Вышинский, Эстония



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