Россия поднимет вопрос свободы СМИ и ситуации со Sputnik Эстония в ПАСЕ

Максимально позитивный возможный финал разрешения сложившейся ситуации - это "исправление эстонскими властями своей ошибки и торжество здравого смысла", - так считает член президентского Совета по правам человека Кирилл Вышинский.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Россия поднимет вопрос по ситуации вокруг Sputnik Эстония на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня", член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что рассчитывает на активность российской делегации в ПАСЕ.

Более того, он назвал максимально позитивный возможный финал разрешения ситуации. Это "исправление эстонскими властями своей ошибки и торжество здравого смысла".

Ранее посольство РФ призвало власти Эстонии дать возможность журналистам Sputnik вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей.

Вышинский: ситуация со Sputnik Эстония выходит за рамки >>

Напомним, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с головной организацией — международным информационным агентством "Россия сегодня". Первого января сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.