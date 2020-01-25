Иранец, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме – глава МИД Ирана

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранец, который сбил самолет "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана, находится в тюрьме, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

Гаспарян: иранские военные попросили прощения за сбитый украинский самолет >>

"Это была сложная ситуация в сложное время. Другим понадобилось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что он (самолет) был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме", - сказал Зариф в интервью изданию, отвечая на вопрос, почему правительству Ирана понадобилось три дня, чтобы признать, что самолет сбили военные.

Зариф подчеркнул, что "люди имеют право жаловаться на то, что информация не разглашалась, но правительство в этом не виновно". Сам глава иранского МИД узнал об ошибке, в результате которой самолет потерпел крушение, больше, чем через два дня после того, как это случилось. По его словам, к тому времени высшие военные чины "пришли к окончательному заключению о том, что это произошло в результате чьей-то ошибки".

Отвечая на вопрос издания, планируется ли проводить международное расследование авиакатастрофы, Зариф сообщил, что иранская сторона пригласила участвовать в нем "украинцев, владельца самолета и компанию Boeing". "Мы открыты к участию других (сторон). Мы проводим надлежащее расследование, исходя из международных требований", - сказал он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.