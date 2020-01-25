Симоньян решила напомнить польским политикам, кто спас Европу от фашизма

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT предложила запустить в интернете и социальных сетях акцию #ВамНеСтыдно, адресованную властям Польши.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.

С такой идеей журналистка выступила в программе телеканала НТВ "Своя правда".

Симоньян подчеркнула, что информацию из рассекреченных Минобороны России документов о Второй мировой войне необходимо донести до "нехороших людей, которые позволяют себе унижать память отцов и дедов".

"За освобождение одной Польши погибло больше наших людей, чем американцев во всей Второй мировой войне. Это медицинский факт. Поэтому я предлагаю этим сволочам, этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах — я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков. С хештегом #ВамНеСтыдно", - сказала главный редактор RT.

Она предложила отправлять в социальные сети президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и замглавы МИД Павла Яблонького истории людей, освобождавших Польшу и Освенцим с хештегом #ВамНеСтыдно.

В начале 2020 года власти Польши отказались отмечать 75-летие годовщины освобождения Варшавы от нацистов.

В РФ ранее неоднократно заявляли о попытках Запада переписать историю Второй мировой войны и ее итоги. В ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации её истории.