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На Сахалине 600 рыбаков откололись и уплыли на льдине

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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На месте происшествия работали сотрудники МЧС, были задействованы 14 единиц техники. Рыбаков переправляли на лодках и судне "Хивус".

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Около 600 рыбаков оказались отрезанными от берега на отколовшейся льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В результате начавшегося отлива и отжимного ветра у побережья в заливе Мордвинова в 20 метрах от берега образовалась трещина (во льду. – Sputnik) до 10 метров шириной. По предварительным данным, отрезанными от берега остались около 600 рыбаков", – говорится в сообщении.

На данный момент всех рыбаков-любителей, кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась.

Теги:
лед, рыболовство, Сахалин



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