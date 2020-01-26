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Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы

© Sputnik / Александр Вильф
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200126/13303932/Rossiyskie-figuristy-zanyali-ves-prizovoy-pedestal-chempionata-Evropy.html

В последний раз российские фигуристы победили во всех дисциплинах чемпионата Европы 14 лет назад во Франции.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Фигуристки из России заняли все призовые места в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы в Австрии, передает РИА Новости.

Золотую медаль завоевала Алена Косторная. Второй стала россиянка Анна Щербакова, тройку призеров замкнула Александра Трусова.

© Sputnik / Александр Вильф
Анна Щербакова (Россия) - серебряная медаль, Алена Косторная (Россия) - золотая медаль, Александра Трусова (Россия) - бронзовая медаль.

Ранее российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы. Золото досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронзу завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

© Sputnik / Александр Вильф
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (Россия) - бронзовые медали, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) - золотые медали, Евгений Тарасова и Владимир Морозов (Россия) - серебряные медали

Кроме того, российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере выиграли чемпионат Европы в танцах на льду.

© Sputnik / Александр Вильф
Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) - золотые медали, Александра Степанова и Иван Букин (Россия) - бронзовые медали.

А фигурист Дмитрий Алиев стал первым в мужском одиночном катании.

© Sputnik / Александр Вильф
Дмитрий Алиев (Россия), завоевавший золотую медаль в мужском одиночном фигурном катании

В последний раз россияне побеждали во всех дисциплинах чемпионата Европы в 2006 году на турнире в Лионе.

Теги:
медали, фигурное катание, Россия, спорт



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