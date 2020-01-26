Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Фигуристки из России заняли все призовые места в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы в Австрии, передает РИА Новости.
Золотую медаль завоевала Алена Косторная. Второй стала россиянка Анна Щербакова, тройку призеров замкнула Александра Трусова.
Ранее российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы. Золото досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронзу завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Кроме того, российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере выиграли чемпионат Европы в танцах на льду.
А фигурист Дмитрий Алиев стал первым в мужском одиночном катании.
В последний раз россияне побеждали во всех дисциплинах чемпионата Европы в 2006 году на турнире в Лионе.